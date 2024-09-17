«Адмирал» во 2-й раз в истории забил 7 голов за матч КХЛ
«Адмирал» забросил семь шайб в одном матче КХЛ во второй раз в истории.
Команда тренера Леонида Тамбиева обыграла «Куньлунь» (7:1) в игре Фонбет Чемпионата КХЛ.
Клубу удалось забить семь голов за матч во второй раз в истории. Впервые «Адмирал» забросил семь шайб в одной игре 17 декабря 2016 года в матче с Нефтехимиком (7:5).
Сегодня голами отметились Егор Петухов, Павел Шэн, Артем Николаев, Джек Родуолд, Степан Старков и Либор Шулак, сделавший дубль.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: пресс-служба КХЛ
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