«Торпедо» и Ларионов продлили контракт на три года. Тренер руководит командой с 2022 года

Игорь Ларионов подписал новый контракт с «Торпедо».

63-летний специалист продлил соглашение с нижегородским клубом на три года.

возглавляет команду с сезона-2022/23.

В прошлом чемпионате «Торпедо» заняло четвертое место в таблице Западной конференции, обыграло «Динамо» (4-2 в серии) в первом раунде плей-офф, но уступило СКА (0-4 в серии) во втором.

В нынешнем регулярном чемпионате «Торпедо» находится на пятой позиции в таблице Западной конференции.

Действующий договор « » и тренера, по которому, как сообщалось, он зарабатывает 17 миллионов рублей в год, был рассчитан до завершения нынешнего сезона.