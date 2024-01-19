«Торпедо» и Ларионов продлили контракт на три года. Тренер руководит командой с 2022 года

Теги Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

Игорь Ларионов подписал новый контракт с «Торпедо».

63-летний специалист продлил соглашение с нижегородским клубом на три года.

Игорь Ларионов возглавляет команду с сезона-2022/23.

В прошлом чемпионате «Торпедо» заняло четвертое место в таблице Западной конференции, обыграло «Динамо» (4-2 в серии) в первом раунде плей-офф, но уступило СКА (0-4 в серии) во втором.

В нынешнем регулярном чемпионате «Торпедо» находится на пятой позиции в таблице Западной конференции.

Действующий договор «Торпедо» и тренера, по которому, как сообщалось, он зарабатывает 17 миллионов рублей в год, был рассчитан до завершения нынешнего сезона.

10 комментариев
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Браво НН!
+13
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+13
Ответ Nepobedimy
А как же Детройт?
Это прописано, не будут препятствовать… Я так думаю☝️
+4
0
+4
Лайкищееее!!!
+3
0
+3
Ответ igls54
Браво НН!
Удачи им
+3
0
+3
Отличная новость! Профессор на три года с нами! Верим в команду!
+1
0
+1
Сильно! Поздравляю всех нижегородцев ! Вы сделали очень верный и сильный шаг! И , конечно, искреннне рад лично за Игоря и Торпедо.
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Продлили когда Торпедо начало разваливаться
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Поздравляю Торпедо и Ларионова 👍
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Молодцы Торпедо!!! 👍🏻
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