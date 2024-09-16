Ларионов о 3:5 с «Сочи»: «Торпедо» сломало игру ценой своих ошибок – 3 из 4 голов в наши ворота мы создали сами»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с «Сочи».

Нижегородцы проиграли матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 3:5.

«Поздравляю хозяев с победой. Хороший матч, который изобиловал ошибками с нашей стороны в основном. Но это процесс. Это то, где мы должны прибавить. В ответственности, в дисциплине, касающейся игровых моментов.

Был шанс зацепиться, спасти игру, мы пытались это сделать, но ошибки все перечеркнули. Не стал драматизировать из‑за того, что это у нас второе поражение подряд и якобы неудобный соперник для нас.

У нас обновленная команда, для нас это новый сезон. Поэтому говорить про неудобного соперника – не про нас. Считаю, ценой своих ошибок мы сломали игру. Три из четырех голов в наши ворота мы сами себе создали.

В этом плане надо посмотреть на все на холодную голову. Игра состоит из трех периодов. В этом плане есть где прибавить, – сказал Игорь Ларионов .