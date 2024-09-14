У «Торпедо» проблемы: проиграли «Спартаку» за один период, звездные новички молчат

Худший старт в эпоху Ларионова.

«Торпедо» лихорадит на старте сезона. Команда Игоря Ларионова потерпела три поражения в пяти матчах. На этот раз – уступила «Спартаку» (2:4).

«Торпедо» губят простые ошибки в обороне

После двух побед (над «Автомобилистом» и ЦСКА) Ларионов не внес никаких изменений в линию защиты – например, в первой паре выпустил молодого Антона Силаева и опытного капитана Вячеслава Войнова. Однако привычные сочетания не спасли от проблем в обороне.

Особенно плохим получился первый период – «Торпедо» пропустило три шайбы. Первая залетела уже на 47-й секунде: Иван Морозов ушел в центре площадки от Максима Летунова, а затем ускорением поймал на смене защитников гостей. Выскочивший с лавки Вячеслав Войнов не успел заблокировать бросок.

Эта шайба вывела Морозова на первое место среди бомбардиров «Спартака» с 6 (3+3) очками.

Вторая шайба – снова ошибка в обороне. Защитник «Торпедо» Китон Томпсон пытался вложить шайбу в крюк набирающему скорость Василию Атанасову, но она прошла мимо. В итоге нижегородцы обрезались в своей зоне, не перехватили пас на пятак из-за ворот, и Шейн Принс сделал счет 2:0. Меньше, чем через три минуты американец оформил дубль.

При этом проваленный первый период – не закономерность для «Торпедо»:до матча со «Спартаком» у нижегородцев было две победы и два поражения в стартовые 20 минут. Забавно, что и москвичи прежде ни разу не выигрывали первый период – две ничьи и два поражения.

Во втором отрезке нижегородцы отыграли одну шайбу, но тут же, через 12 секунд, пропустили опять. Третий период превратился в формальность.

Старт этого сезона – худший при Ларионове

В первые пять матчей сезона «Торпедо» выиграло дважды, набрав 5 очков из 10 возможных. При Игоре Ларионове, работающем с сезона-2022/23, это худший старт команды. Лучшим был прошлый сезон – тогда нижегородцы взяли 10 очков из 10. В дебютной регулярке было три победы в пяти матчах и 6 очков.

Еще одна проблема «Торпедо», кроме обороны, – слабая реализация. За пять матчей нижегородцы ни разу не забросили больше трех шайб. Для сравнения: в первых пяти играх прошлого сезона «Торпедо» забрасывал в среднем 4,6 шайбы за матч, а меньше четырех голов забили лишь однажды.

Теперь такого нет – лидеры тяжело вкатываются в новый сезон. У лучшего бомбардира «Торпедо» в прошлом сезоне Максима Летунова скромные 0+1, у Василия Атанасова 1+0, у Фирстова и Конюшкова тоже по одному очку.

Звездные новички – Вячеслав Войнов, Дмитрий Кагарлицкий и Евгений Свечников – тоже не помогают. На троих – всего два очка. При этом на контракты защитника и двух нападающих «Торпедо» потратило 95 млн – это почти пятая часть всей платежки.

Как Ларионов справится с очередным вызовом? И справится ли?

Фото: РИА Новости /Григорий Сысоев, Владимир Астапкович