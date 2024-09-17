Вратарь «Лады» Максим Третьяк показал новый шлем: «Копейка» на конвейере, гоночная LADA Vesta, «ладья». Максимально тольяттинский шлем»

Вратарь «Лады» Максим Третьяк показал новый шлем.

«Копейка» на конвейере, гоночная LADA Vesta, «ладья» – все правильно, новый шлем Максима Третьяка получился максимально тольяттинским», – говорится в телеграм-канале КХЛ .

Фото: телеграм-канал «Лады»