Вратарь «Лады» Максим Третьяк показал новый шлем: «Копейка» на конвейере, гоночная LADA Vesta, «ладья». Максимально тольяттинский шлем»
Вратарь «Лады» Максим Третьяк показал новый шлем.
«Копейка» на конвейере, гоночная LADA Vesta, «ладья» – все правильно, новый шлем Максима Третьяка получился максимально тольяттинским», – говорится в телеграм-канале КХЛ.
Фото: телеграм-канал «Лады»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал КХЛ
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