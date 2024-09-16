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КХЛ перенесла матч «Лада» – «Витязь» с 19 декабря на 18 января

Матч «Лада» – Витязь» перенесли с 19 декабря 2024-го на 18 января 2025 года.

Пресс-служба КХЛ объявила об изменении в календаре чемпионата. 

«В связи с обращением ХК «Лада» и согласием ХК «Витязь» Лига перенесла матч №407 «Лада» – Витязь» с 19 декабря 2024 года на 18 января 2025 года», – говорится в заявлении КХЛ. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
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