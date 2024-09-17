Плешков о СКА: «Первый сезон играю со старта – шикарный опыт. В КХЛ освоюсь, думаю: я был основным в ВХЛ, молодежке»

Артемий Плешков рассказал о своей игре в воротах СКА на старте сезона КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга обыграла «Ладу» (4:3 ОТ) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– «Лада » – очень хороший соперник, они шесть забили «Динамо» в предыдущем матче и с нами кость в кость бились. Мы просто переиграли их в концовке, дожали.

– Как оцените свою игру? Вас «Лада» прилично нагрузила. Из трех пропущенных шайб какую-то можно было отразить?

– Во всех эпизодах можно спасти команду – теоретически. Но вышло как вышло. Были микроошибки. Темп матча был прерывистый, сложно пришлось.

– На старте СКА выпали как сложные соперники – «Металлург», «Локомотив», так и «Лада», «Трактор». Большая разница, с кем играть?

– Все игры были непростые, где-то соперники хорошо играют, где-то мы допускам промахи. Хотя исправляем их в каждом матче, это видно. Старт вообще тяжелый выдался.

– Вы впервые на таком уровне играете почти все время. Как чувствуете себя в роли основного голкипера СКА?

– Это шикарный опыт для меня. Понятно, что тяжеловато, потому что это первый мой сезон такой в воротах СКА, играю со старта. Но я был основным в «вышке», в молодежке. Думаю, и в КХЛ освоюсь. Тут просто другой хоккей.

– Игроки СКА говорят, что у них была тяжелая «предсезонка». На вас это как-то сказывается?

– Нет, думаю. Предсезонка для меня – в прошлом. Есть только матчи, хорошие моменты, ошибки, которые допускаю. Ошибки надо убирать, хорошие моменты оставлять и брать на следующие игры, – сказал 21-летний вратарь СКА Артемий Плешков.