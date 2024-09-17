Шартье о Тарасенко: «Один из самых приятных людей, которых я встречал в хоккее. Он настоящий, заботится обо всех, с кем играет»
– Какое-то время в «Оттаве» вы играли с Владимиром Тарасенко. Насколько важен он был для команды?
– Владди – мой хороший друг. К слову, тоже один из тех, с кем я разговаривал перед переездом в КХЛ. Он очень помог мне.
Он играет очень давно, выиграл пару Кубков Стэнли. Никогда не знаешь, когда доведется поиграть с такими хоккеистами.
Он был хорош с момента прихода в «Оттаву». Это один из самых приятных людей, которых я встречал в хоккее. Он настоящий, заботится обо всех, с кем играет.
Он очень помог мне, мы несколько матчей провели вместе. Если бы мы попали в плей-офф, было бы хорошо, мы бы смогли удержать его. Но я был очень рад, что он попал во «Флориду», где живет его семья, и выиграл Кубок Стэнли. Он очень хорошо ко мне относился, – сказал нападающий «Куньлуня» Рурк Шартье.
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