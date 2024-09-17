Шартье о Тарасенко: «Один из самых приятных людей, которых я встречал в хоккее. Он настоящий, заботится обо всех, с кем играет»

Рурк Шартье поделился мнением о форварде Владимире Тарасенко.

– Какое-то время в «Оттаве» вы играли с Владимиром Тарасенко. Насколько важен он был для команды?

– Владди – мой хороший друг. К слову, тоже один из тех, с кем я разговаривал перед переездом в КХЛ . Он очень помог мне.

Он играет очень давно, выиграл пару Кубков Стэнли. Никогда не знаешь, когда доведется поиграть с такими хоккеистами.

Он был хорош с момента прихода в «Оттаву». Это один из самых приятных людей, которых я встречал в хоккее. Он настоящий, заботится обо всех, с кем играет.

Он очень помог мне, мы несколько матчей провели вместе. Если бы мы попали в плей-офф, было бы хорошо, мы бы смогли удержать его. Но я был очень рад, что он попал во «Флориду», где живет его семья, и выиграл Кубок Стэнли. Он очень хорошо ко мне относился, – сказал нападающий «Куньлуня » Рурк Шартье.