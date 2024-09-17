Зубов о 5:3 с «Торпедо»: «Сочи» задал тон в 1-м периоде, преимущество было закономерно. Убедили ребят, что надо настроиться, выполнять установку – они вышли и прилично отыграли»

Сергей Зубов оценил победу «Сочи» над «Торпедо» (5:3).

«Задали тон в первом периоде, постарались сразу поймать свою игру, свой ритм, и неплохо получилось. Во втором соперник добавил, была равная борьба.

В третьем просили продолжать играть в тот хоккей, о котором мы просили, и все справились, сыграли достойно. Есть ребята, которые отличились – Артемий Кузнецов забросил первую шайбу в КХЛ . Пожелаем ему больше эмоций и креатива, он может играть на этом уровне.

В целом, все ребята молодцы. В прошлой игре были моменты, которые нам не понравились, и мы попытались убедить ребята, что находимся на правильном пути – надо просто настроить себя и выполнять установку. Они вышли и очень прилично отыграли первый период, преимущество было закономерно», – сказал главный тренер «Сочи ».