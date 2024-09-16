Фетисов о КХЛ: «Радует, что хоккей непредсказуемый. Это привлекает болельщиков, подогревает интерес к спорту»
Вячеслав Фетисов заявил, что в КХЛ непредсказуемые результаты.
«Радует, что хоккей непредсказуемый. Это привлекает болельщиков, подогревает интерес к виду спорта. Сложно делать какие-то выводы по первым пяти матчам.
Думаю, у всех достаточно разного опыта, чтобы исправлять ситуацию, если что-то не устраивает. Или, наоборот, идти дальше — по нарастающей», – сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.
«Металлург» проиграл в 4-м матче подряд – «Северстали». У команды Разина 1 победа в 6 играх на старте сезона КХЛ – над СКА
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
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