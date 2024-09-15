Считали «Сибирь» аутсайдером КХЛ? Ярко доказывают обратное

Вынесли «Авангард».

«Сибирь» после неудачной выездной серии (одна победа в четырех матчах, разница 8:16) вернулась в Новосибирск. После перформанса с летающим снеговиком команда была на такой же высоте, как и ее талисман.

В сибирском дерби обыгран «Авангард» (4:1). Команда Вадима Епанчинцева взяла реванш за поражение 4 сентября (1:2) в Омске.

Детали старта «Сибири» – у нее было худшее начало сезона за четыре года

В межсезонье клуб пережил масштабную кадровую перестройку. Лев Крутохвостов сменил Кирилла Фастовского на посту генменеджера, а Виктор Меркулов получил должность спортивного директора вместо Сергея Климовича. Случились перемены и в тренерском штабе – новое руководство назначило главным Вадима Епанчинцева, а в июле всех потрясла новость о смерти Андрея Тарасенко.

Вот только масштабных перемен состава не случилось. Главное достижение – удалось сохранить легионеров (Андреоффа, Бека и Мерфи). Самым громким подписанием был 38-летний Сергей Широков, ставший капитаном. О скромном бюджете на подписание новичков открыто говорил и Вадим Епанчинцев.

Старт сезона для «Сибири» пришелся на выездную серию. И каждый матч был хуже предыдущего: поражения «Авангарду» (1:2), «Автомобилисту» (0:4) и разгром от ЦСКА (2:8).

Помимо отрицательных результатов, в агонию вгоняли эпизоды вне льда. Например, после первого периода игры в Екатеринбурге Сергей Широков во флеш-интервью открыто критиковал партнеров: «Все пошло не так. Надо все поменять кардинально, потому что мы играем вообще не пойми во что. Это даже летним хоккеем не назвать. Побольше шайбу на пятак надо доставлять, бросать, закрывать вратаря. А если будем продолжать так играть, то нам и десять забьют».

Еще и легионеры не давали результата – в первых трех матчах ни одного очка на всех. Вдобавок транжирили моменты: в том же матче с «Автомобилистом» Тэйлор Бек загубил перспективную атаку команды слишком дерзким пасом, после чего «Сибирь» пропустила еще одну шайбу.

В итоге у «Сибири» было три поражение на старте, 0 очков и последнее место в лиге. Последний раз такое плохое начало случалось в сезоне-2020/21, когда новосибирцы сразу проиграли четыре игры.

Теперь мы видим другую «Сибирь» – две победы изменили восприятие

Как ни странно, первый успех (5:2) был в Череповце – против «Северстали», которая пропагандирует атакующий хоккей. Тогда у «Сибири» получилось многое: реализация 25% (5 голов на 20 бросков в створ), первые очки легионеров и первая шайба в большинстве.

Против «Авангарда» новосибирцам помогла энергия болельщиков. Уже после первого периода «Сибирь» вела 3:0, а большинство работало без сбоев – два гола в формате 5-на-4 и еще один на отложенном штрафе. И это против «Авангарда», который в этом сезоне еще не проигрывал в основное время.

Но игру «Сибири» нельзя назвать атакующей. Четыре шайбы пришлись на 15 бросков в створ за матч (против 27 у соперника), а во втором периоде их вообще набралось всего два.

Нашли игру и легионеры – все трое закончили с очками: 1+1 у Бека, 0+3 у Мерфи и 1+0 у Андреоффа. Но лидером команды стал ветеран и капитан Сергей Широков, у которого 3+2 в пяти матчах. Это лучший бомбардир и снайпер клуба.

Третью шайбу забросил Владислав Кара – новичок «Сибири», для которого матч стал дебютным. От нападающего отказался «Витязь», причем сделал это не совсем красиво.

После матча с «Авангардом» появилась информация, что об обмене из «Витязя» ему сообщило не руководство подмосковного клуба, а генменеджер «Югры» Сергей Гусев (Кара выступал в Ханты-Мансийске в сезоне-2021/22). Епанчинцев использовал новичка в тройке с Валентином Пьяновым и Тэйлором Беком. Возможно, «Сибирь» выиграет от подписания списанного нападающего, если он докажет мастерство.

Проблемы с составом остаются. На матч с «Авангардом» в центре четвертой тройки появился Максим Сушко, который по амплуа крайний нападающий. На вопрос журналиста о таком решении, Епанчинцев ответил с недовольством: «У нас нет больше центральных. Кого поставить? Климович пока не справляется с этой ролью. У нас есть только Сушко и Яковлев – это два крайних нападающих».

Интересно, это временный всплеск или «Сибирь» продолжит подъем в таблице?

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Фото: vk.com/hcsibir1962