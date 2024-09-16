  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Токкет о травме Демко: «Последние 2-3 недели ему все лучше с каждым днем. У «Ванкувера» нет целевой даты, Тэтчер очень доволен прогрессом»
1

Токкет о травме Демко: «Последние 2-3 недели ему все лучше с каждым днем. У «Ванкувера» нет целевой даты, Тэтчер очень доволен прогрессом»

Рик Токкет поделился информацией о состоянии Тэтчера Демко.

28-летний вратарь «Ванкувера» получил повреждение в матче первого раунда плей-офф против «Нэшвилла».

«У меня была пара разговоров с Демко, и он очень доволен своим прогрессом. Так что я исхожу из этого. Я сказал, и он это знает, что у нас нет целевой даты [его восстановления].

Ему становится лучше с каждым днем. Я заметил, что последние две или три недели Тэтчеру все лучше, и это то, чего мы хотим», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
травмы
logoВанкувер
logoНХЛ
logoРик Токкет
logoТэтчер Демко
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фридман о травме Демко: «Придется научиться играть с ней. «Ванкувер» изменит его тренировки и частоту выхода на лед»
8 сентября, 12:37
Рутерфорд о травмах Демко и Шилова: «Ждем, пока они пройдут медосмотр в тренировочном лагере «Ванкувера»
27 сентября, 20:39
Демко не восстановится к тренировочному лагерю и предсезонным матчам. Участие вратаря «Ванкувера» в 1-й игре сезона под вопросом (The Athletic)
125 августа, 14:20
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Плющев о молодых игроках в СКА: «Под расстрелом их никто не вел, это желание самих хоккеистов. Каждый выбирает сам и должен предвидеть последствия»
212 минут назад
Кожевников о «Салавате»: «Полтора звена и старенькая медленная оборона – точная копия «Сибири». После победной серии все пели хвалебные оды и пеняли мне за негативный прогноз»
8сегодня, 12:53
Михаил Воробьев о тренировках по дзюдо в СКА: «Перед следующей все уже будут в кимоно. Драки не отрабатывались, была работа над балансом и умением держать удар»
13сегодня, 12:38
«Торпедо» расторгло контракт с Веряевым. С 26-летним воспитанником клуба продлили договор в июле
7сегодня, 12:24
Плющев о Демидове: «Ротенберг любит нахваливать своих, это уже не первый раз. Парень интересный, надо его поберечь от излишних восторгов»
4сегодня, 12:10
Третьяк о Суперсериях: «В 1974-м было больше драк, потому что канадцы не умеют проигрывать. Хотели запугать нас, как в 1972-м, но в Москве они проиграли три матча из четырех»
10сегодня, 10:30
Александр Кожевников: «В КХЛ всех интересует только СКА, кажется. Журналист выдумал за меня слова про Кузнецова – в следующий раз будет судебный иск»
19сегодня, 10:05
Демидов о 1-м голе за СКА: «Камень с плеч, у меня было много моментов. Надо было пописать на руки перед игрой и все, но получилось забить и без этого»
11сегодня, 09:51
Андрей Назаров: «В Америке продолжаются раздрай и бардак, о старте сезона в НХЛ никто не думает. Весь мир обсуждает второе покушение на кандидата в президенты, здесь не до спорта»
25сегодня, 08:58
Ротенберг о СКА: «Миллером поставлена одна задача – побеждать в каждой игре, но поражение – тоже часть победы. Нет команды, которая бы не проиграла ни одного матча»
57сегодня, 08:39
Ко всем новостям
Последние новости
Ковальчук о Кулемине в «Оттаве»: «Меня переход не удивил. Там молодая команда, им нужен дядька, который поможет в раздевалке и на льду»
30 минут назад
35-летний Осипов завершил карьеру. Защитник провел 546 матчей в КХЛ за СКА, «Ак Барс», «Спартак», «Авангард» и другие клубы
40 минут назад
Фазель о КХЛ: «Не могу сказать, кто завоюет Кубок Гагарина, может и СКА. Уровень лиги очень высокий, выступают 69 легионеров – это хорошее количество»
256 минут назад
«Овечкин – один из величайших бомбардиров НХЛ». Мэджик Джонсон встретился с хоккеистом на матче НФЛ
29сегодня, 11:53Фото
Фетисов об отсутствии флага РФ у Миранчука в соцсетях «Атланты»: «В каждой лиге своя философия. НХЛ – настоящий пример, как ставить во главу угла спортивный принцип»
1сегодня, 11:51
Фукале с матчем на ноль против СКА – вратарь недели в КХЛ. Абрамов из ЦСКА стал лучшим форвардом, Гернат – защитником, Шараканов из «Лады» – новичок недели
2сегодня, 10:47
Рене Фазель: «Рад тому, как работают арбитры в КХЛ. Они профессионалы во всем – язык тела, выбор позиции, катание и управление игрой. Есть повод гордиться лигой»
1сегодня, 10:15
Директор «Динамо» о Миске: «Не понимаю, почему на него ополчились – пропускает одну шайбу, и вся пресса его съедает. Хорошо, что Хантер не умеет читать по-русски»
4сегодня, 09:33
Бутеец пропустил 7 шайб от «Сан-Хосе» в дебютном матче за новичков «Анахайма»
сегодня, 05:45
Раанта завершил карьеру в НХЛ и планирует поиграть в Европе. Финский вратарь провел 11 сезонов в лиге
5сегодня, 04:20