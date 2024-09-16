Токкет о травме Демко: «Последние 2-3 недели ему все лучше с каждым днем. У «Ванкувера» нет целевой даты, Тэтчер очень доволен прогрессом»

Рик Токкет поделился информацией о состоянии Тэтчера Демко.

28-летний вратарь «Ванкувера » получил повреждение в матче первого раунда плей-офф против «Нэшвилла».

«У меня была пара разговоров с Демко , и он очень доволен своим прогрессом. Так что я исхожу из этого. Я сказал, и он это знает, что у нас нет целевой даты [его восстановления].

Ему становится лучше с каждым днем. Я заметил, что последние две или три недели Тэтчеру все лучше, и это то, чего мы хотим», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет .