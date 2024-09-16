Токкет о травме Демко: «Последние 2-3 недели ему все лучше с каждым днем. У «Ванкувера» нет целевой даты, Тэтчер очень доволен прогрессом»
Рик Токкет поделился информацией о состоянии Тэтчера Демко.
28-летний вратарь «Ванкувера» получил повреждение в матче первого раунда плей-офф против «Нэшвилла».
«У меня была пара разговоров с Демко, и он очень доволен своим прогрессом. Так что я исхожу из этого. Я сказал, и он это знает, что у нас нет целевой даты [его восстановления].
Ему становится лучше с каждым днем. Я заметил, что последние две или три недели Тэтчеру все лучше, и это то, чего мы хотим», – сказал главный тренер «Ванкувера» Рик Токкет.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Sportsnet
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