Фридман о травме Демко: «Придется научиться играть с ней. «Ванкувер» изменит его тренировки и частоту выхода на лед»

Эллиотт Фридман поделился информацией о травме Тэтчера Демко.

28-летний вратарь «Ванкувера » получил повреждение в матче первого раунда плей-офф против «Нэшвилла». Отмечается, что повреждение Демко не поддается хирургическому лечению.

«Лучшая информация, которую мне дали – ему просто придется научиться играть с этим. Одна из вещей, которая произойдет в результате этих событий, это то, что они изменят способ тренировок Демко.

В этом году «Ванкувер» придет к изменениям в том, как часто он будет выходить на лед и как много тренироваться», – заявил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман на подкасте 32 Thoughts.

Рутерфорд о травмах Демко и Шилова: «Ждем, пока они пройдут медосмотр в тренировочном лагере «Ванкувера»