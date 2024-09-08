Фридман о травме Демко: «Придется научиться играть с ней. «Ванкувер» изменит его тренировки и частоту выхода на лед»
Эллиотт Фридман поделился информацией о травме Тэтчера Демко.
28-летний вратарь «Ванкувера» получил повреждение в матче первого раунда плей-офф против «Нэшвилла». Отмечается, что повреждение Демко не поддается хирургическому лечению.
«Лучшая информация, которую мне дали – ему просто придется научиться играть с этим. Одна из вещей, которая произойдет в результате этих событий, это то, что они изменят способ тренировок Демко.
В этом году «Ванкувер» придет к изменениям в том, как часто он будет выходить на лед и как много тренироваться», – заявил инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман на подкасте 32 Thoughts.
Рутерфорд о травмах Демко и Шилова: «Ждем, пока они пройдут медосмотр в тренировочном лагере «Ванкувера»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Hockey News
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