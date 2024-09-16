«Торпедо» расторгло контракт с Веряевым. С 26-летним воспитанником клуба продлили договор в июле

«Торпедо» расторгло контракт с Данилом Веряевым.

Напомним, 26-летний форвард в июле заключил однолетнее соглашение с нижегородским клубом. В прошлом сезоне на его счету 53 игры в регулярном чемпионате и 9 (2+7) баллов за результативность.

Веряев провел за «Торпедо» 373 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф и является воспитанником клуба.

«Данил Веряев после более чем десяти сезонов в командах системы «Торпедо » покидает нижегородский клуб. Болельщики навсегда запомнят победу в чемпионате МХЛ, а также совместные эмоции за годы выступлений на взрослом уровне.

От всей души желаем профессиональных и человеческих успехов, отсутствия травм и побед впереди. Удачи в будущем, Данил», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.