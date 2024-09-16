«Торпедо» расторгло контракт с Веряевым. С 26-летним воспитанником клуба продлили договор в июле
«Торпедо» расторгло контракт с Данилом Веряевым.
Напомним, 26-летний форвард в июле заключил однолетнее соглашение с нижегородским клубом. В прошлом сезоне на его счету 53 игры в регулярном чемпионате и 9 (2+7) баллов за результативность.
Веряев провел за «Торпедо» 373 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ с учетом плей-офф и является воспитанником клуба.
«Данил Веряев после более чем десяти сезонов в командах системы «Торпедо» покидает нижегородский клуб. Болельщики навсегда запомнят победу в чемпионате МХЛ, а также совместные эмоции за годы выступлений на взрослом уровне.
От всей души желаем профессиональных и человеческих успехов, отсутствия травм и побед впереди. Удачи в будущем, Данил», – сказано в сообщении пресс-службы клуба.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Торпедо»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости