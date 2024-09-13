Николай Коваленко: «В «Торпедо» думали, что я подерусь с Маккинноном на первых тренировках. Осталось впечатление, что я со всеми ругаюсь и ото всех требую»
Николай Коваленко рассказал об ожиданиях от встречи с Нэтаном Маккинноном.
24-летний форвард «Колорадо» провел концовку прошлого сезона в основном составе команды.
– Вы сами признавались, что очень требовательны и к себе, и к партнерам, а в «Торпедо» вас в шутку называли Маккинноном. Это осталось?
– Все ребята из «Торпедо» думали, что я подерусь с Маккинноном на первых тренировках. Они еще писали: «Почему ты еще с ним не подрался?»
Видимо, после моего первого года в «Торпедо» у всех осталось впечатление, что я со всеми ругаюсь, ото всех требую. На второй год я, конечно, утих, но осадок у ребят остался.
Уже вспоминаем это все с улыбками. Я остался требовательным к себе, – сказал нападающий «Колорадо» Николай Коваленко.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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