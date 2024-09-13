Николай Коваленко: «В «Торпедо» думали, что я подерусь с Маккинноном на первых тренировках. Осталось впечатление, что я со всеми ругаюсь и ото всех требую»

Николай Коваленко рассказал об ожиданиях от встречи с Нэтаном Маккинноном.

24-летний форвард «Колорадо » провел концовку прошлого сезона в основном составе команды.

– Вы сами признавались, что очень требовательны и к себе, и к партнерам, а в «Торпедо» вас в шутку называли Маккинноном. Это осталось?

– Все ребята из «Торпедо » думали, что я подерусь с Маккинноном на первых тренировках. Они еще писали: «Почему ты еще с ним не подрался?»

Видимо, после моего первого года в «Торпедо» у всех осталось впечатление, что я со всеми ругаюсь, ото всех требую. На второй год я, конечно, утих, но осадок у ребят остался.

Уже вспоминаем это все с улыбками. Я остался требовательным к себе, – сказал нападающий «Колорадо» Николай Коваленко .