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  • Хоккеист «Торпедо» Конюшков хочет позвать Смолова на подкаст: «Он мне нравится как человек, как одевается, все его фишки. Но пока Федор не знает о моем существовании»
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Хоккеист «Торпедо» Конюшков хочет позвать Смолова на подкаст: «Он мне нравится как человек, как одевается, все его фишки. Но пока Федор не знает о моем существовании»

Хоккеист «Торпедо» Богдан Конюшков хочет позвать на подкаст Федора Смолова.

В конце июня 21-летний защитник зарегистрировал в соцсетях свой канал. На первый подкаст он пригласил своего отца Романа Конюшкова. Вторым гостем стал тренер баскетбольного клуба «Пари НН» Сергей Козин.

– Не могу спросить вас про канал. Как пришли к такой идее?

– Я изначально создал телеграм‑канал, чтобы освещать свою жизнь вне льда, потому что всем интересно, чем мы, хоккеисты, занимаемся. Я не боюсь камеры, и, может быть, это мой плюс.

Поэтому я и решил создать канал, чтобы быть поближе к болельщикам, вдруг у них есть какие‑то вопросы, пожелания, плюс, чтобы с ними общаться напрямую. В первую очередь, это интересно им, потому что мы играем ради них, эмоций.

Идея создания канала получилась спонтанной. Я увидел, что Федор Смолов, который мне нравится как человек, как он одевается, все его фишки, запустил свой подкаст и подумал, что почему бы и нет.

– Вы сказали про то, что вдохновились Смоловым и создали свой канал. Нет ли желания пригласить его к себе на подкаст?

– Было бы круто, конечно, но не знаю, пока он не знает о моем существовании. Было бы прикольно приглашать звезд из разных сфер, потому что из «Торпедо» уже у всех брали интервью, и нового пока нечего рассказать.

Есть пара планов, кого можно пригласить, но пока сезон будет идти – это неосуществимо, – сказал защитник «Торпедо» Богдан Конюшков.

«Торпедо» меняется – и это больше не команда щеглов. Ларионов опять думает о глобальном

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
logoФедор Смолов
logoТорпедо
logoпремьер-лига Россия
logoКХЛ
logoКраснодар
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logoПодкасты
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