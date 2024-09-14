Артамонов о роли 13-го форварда в «Торпедо»: «Был в шоке немного – непривычно так сидеть. Ларионов говорил: «Это уроком будет». В итоге еще больше завело»

Никита Артамонов высказался о роли 13-го форварда в «Торпедо».

В матче Фонбет Чемпионата КХЛ с ЦСКА (4:3 ОТ) 18-летний форвард забросил первую шайбу в сезоне.

– Какие эмоции испытали от гола?

– Подумал о родителях и посвятил им гол. Они меня поддерживали. Я в последних играх был заявлен 13-м нападающим. Но родители всегда в меня верили и поддерживали перед каждой игрой. Благодарен им за поддержку, поскольку сам был в шоке немного – для меня непривычно сидеть 13-м. Не могу так. Они поддерживали и сказали: «Все хорошо будет. Когда дадут игровое время, без вопросов доказывай, и все увидят, что ты достоин играть». Так и получилось.

– Вас заявляли 13-м нападающим. В игровом плане это сильно влияет?

– Да, ты выходишь холодный – у тебя мышцы не готовы. Тяжело это. Я сейчас такое впервые ощутил – до этого никогда не оказывался 13-м.

– Вам понятно, почему так сложилось в начале этого сезона?

– Да на самом деле все по делу. Я не очень хорошо сыграл первые две игры сезона. И по делу стал 13-м. Игорь Николаевич меня просто подбадривал и говорил: «Это для тебя уроком будет».

И добавлял, что 13-й всегда должен быть в игре, должен быть готов в любой момент выйти на лед. И в этом качестве все равно выпускал меня довольно часто. А под конец некоторых игр я уже как основной играл.

В итоге можно сказать, что заявка меня 13-м еще больше завела. И слова Игоря Николаевича очень помогли правильно отреагировать на эту ситуацию, – сказал форвард нижегородцев.