Участник Суперсерии-1972 Маховлич: «Если бы Третьяк, Якушев, Харламов, Петров выступали в НХЛ, они были бы и там лучшими»

Пит Маховлич вспомнил Суперсерию-1972

«До старта серии мы ничего не знали о советской сборной. Но буквально через несколько дней поняли, что в ней собраны игроки высшего класса. Если бы Третьяк, Якушев, Харламов, Петров выступали в НХЛ, они были бы и там лучшими. Эти парни были способны блистать и в Европе, и в Северной Америке. С тех пор канадская публика всегда устраивала овации Третьяку. И это было заслуженно. Ведь и в Суперсерии, и в последующих матчах против канадских хоккеистов советский вратарь всегда играл замечательно. И наши болельщики понимали, насколько он великий.

Сыграв восемь матчей Суперсерии, мы не только научились уважать и восхищаться друг другом. Мы сделали огромный подарок всему мировому хоккею. Системы, которые жили в условиях противостояния, стали более открытыми и начали сближаться.

После Суперсерии был запущен проект Кубка Канады, потом энхаэловцы начали ездить на Олимпиады. В итоге система хоккейных турниров для сборных стала намного интереснее и насыщеннее. Вот только величайший хоккей всех времен все равно был во время Суперсерии. Это было интересно, это было незабываемо! Те матчи навсегда останутся в памяти всего мира», – сказал участник Суперсерии-1972 в составе Канады.