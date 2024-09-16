Форвард «Нефтехимика» Хоружев: «Сергачев подарил школе тренажерный зал, выделил средства на оборудование – не забывает родной Нижнекамск. Это очень помогает парням развиваться»
– Вы являетесь воспитанником нижнекамского хоккея, расскажите про эту школу.
– В Нижнекамске сильная и хорошая школа, очень рад быть именно ее воспитанником. Главное нововведение последних лет – тренажерный зал, подаренный школе Михаилом Сергачевым.
В наше время его не было, поэтому нам давали место в другом ледовом дворце, а в хорошую погоду занимались прямо на улице. Выжимали из тех условий все, что могли.
– Тренажерный зал от Михаила Сергачева сильно повлиял на развитие молодых ребят?
– Конечно, это очень помогает парням развиваться. Михаил выделил большие средства на покупку всего оборудования. Очень здорово, когда человек не забывает родной город.
– Михаил Сергачев самый известный нижнекамский воспитанник по вашему мнению?
– Еще Наиль Якупов. Они двое самые известные.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий