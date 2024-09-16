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  • Форвард «Нефтехимика» Хоружев: «Сергачев подарил школе тренажерный зал, выделил средства на оборудование – не забывает родной Нижнекамск. Это очень помогает парням развиваться»
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Форвард «Нефтехимика» Хоружев: «Сергачев подарил школе тренажерный зал, выделил средства на оборудование – не забывает родной Нижнекамск. Это очень помогает парням развиваться»

Никита Хоружев рассказал, что Михаил Сергачев подарил зал школе в Нижнекамске.

– Вы являетесь воспитанником нижнекамского хоккея, расскажите про эту школу.

– В Нижнекамске сильная и хорошая школа, очень рад быть именно ее воспитанником. Главное нововведение последних лет – тренажерный зал, подаренный школе Михаилом Сергачевым.

В наше время его не было, поэтому нам давали место в другом ледовом дворце, а в хорошую погоду занимались прямо на улице. Выжимали из тех условий все, что могли.

– Тренажерный зал от Михаила Сергачева сильно повлиял на развитие молодых ребят?

– Конечно, это очень помогает парням развиваться. Михаил выделил большие средства на покупку всего оборудования. Очень здорово, когда человек не забывает родной город.

– Михаил Сергачев самый известный нижнекамский воспитанник по вашему мнению?

– Еще Наиль Якупов. Они двое самые известные.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт КХЛ
logoНефтехимик
logoАризона
logoНХЛ
logoКХЛ
logoНаиль Якупов
logoМихаил Сергачев
logoКуньлунь Ред Стар
Никита Хоружев
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