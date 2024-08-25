Юрчо о Якупове: «Вижу, почему его выбрали на драфте так высоко. Скорость, катание и сила – качества, которые мне очень нравятся в нем. Уверен, у него будет хороший сезон»

Томаш Юрчо поделился мнением о форварде Наиле Якупове.

Первый номер драфта НХЛ-2012 перешел в «Куньлунь» 13 августа.

– В « » вы будете играть с . Что можете сказать о нем?

– Наиль – один из немногих россиян в нашей команде. Мы не так часто проводим время вместе, но я вижу, что это настоящий профессионал.

Меня удивило, как много усилий он прикладывает к своей подготовке, с каким усердием он занимается своим телом. Он находится в непростом положении, потому что не так часто играет, даже когда оказывается в составе.

Многое может измениться по ходу сезона. Но я уже вижу, почему его выбрали на драфте так высоко. Его скорость, катание и сила – те качества, которые мне очень нравятся в нем. Ему нужно время, чтобы привыкнуть ко всему, это новая команда для него. Но у него все будет хорошо.

– Он сможет перезагрузить карьеру здесь?

– Определенно это возможно. Не все зависит от него. Зависит от того, как много и как хорошо он будет играть. Уверен, у него будет хороший сезон, – сказал нападающий «Куньлуня» .