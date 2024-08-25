Юрчо о Якупове: «Вижу, почему его выбрали на драфте так высоко. Скорость, катание и сила – качества, которые мне очень нравятся в нем. Уверен, у него будет хороший сезон»

Теги НХЛ Драфт НХЛ КХЛ Наиль Якупов Томаш Юрчо Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com Хоккей

Томаш Юрчо поделился мнением о форварде Наиле Якупове.

Первый номер драфта НХЛ-2012 перешел в «Куньлунь» 13 августа.

– В «Куньлуне» вы будете играть с Наилем Якуповым. Что можете сказать о нем?

– Наиль – один из немногих россиян в нашей команде. Мы не так часто проводим время вместе, но я вижу, что это настоящий профессионал.

Меня удивило, как много усилий он прикладывает к своей подготовке, с каким усердием он занимается своим телом. Он находится в непростом положении, потому что не так часто играет, даже когда оказывается в составе.

Многое может измениться по ходу сезона. Но я уже вижу, почему его выбрали на драфте так высоко. Его скорость, катание и сила – те качества, которые мне очень нравятся в нем. Ему нужно время, чтобы привыкнуть ко всему, это новая команда для него. Но у него все будет хорошо.

– Он сможет перезагрузить карьеру здесь?

– Определенно это возможно. Не все зависит от него. Зависит от того, как много и как хорошо он будет играть. Уверен, у него будет хороший сезон, – сказал нападающий «Куньлуня» Томаш Юрчо.

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5 комментариев
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30 лет уже мужику... Очень неудачная карьера. :(
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Встретились легенды Эдмонтона на мытищинских полях
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так там драфт очень слабый. Звёздами стали Василевский и Хеллибак
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Вечно подающий надежды.. Печально это всё..
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Давно не следил за ним, но уже во времена драфта казалось, что технически Наиль оснащен, а вот голова не успевает.
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