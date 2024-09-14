Якупов об Андрее Свечникове: «Он очень хорошо развит физически. Настоящая машина! Раньше был мужик с детским лицом, сейчас действительно мужчина»
Наиль Якупов назвал .
– Вы летом в Казани занимались с группой игроков, в том числе с Андреем Свечниковым. В чем его главная фишка? Кажется, на родине его недооценивают, не очень хорошо знают.
– Андрей очень скромный. Возможно, его недооценивают, потому что он особо не ведет свои социальные сети? (Смеется). Он очень хорошо развит физически. Настоящая машина! Раньше он был мужик с детским лицом, сейчас действительно мужчина. С ним настолько интересно тренироваться!
У него все есть для идеала: голова, скорость, сила. А какой у него бросок?! Я удивился, насколько у него короткая клюшка. С нами играя, Андрюха иногда заводился. Тогда я понимал, откуда там по 100 минут штрафа набирается за сезон, – сказал форвард «Куньлуня» со смехом.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
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