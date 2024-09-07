Браташ про 1:3 против СКА: «Могу похвалить своих ребят. Было не стыдно за команду»
Олег Браташ остался доволен игрой «Лады» в матче против СКА (1:3).
«Сегодня я могу похвалить своих ребят. Сегодня было не стыдно за команду.
Создали намного больше моментов у чужих ворот, чем в прошлой игре, но опять подвела реализация», – сказал главный тренер «Лады».
Опубликовано: Sports
Источник: «Чемпионат»
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