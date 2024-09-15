Жамнов о новичке «Спартака» Биттене: «Ему тяжело, новый стиль хоккея. На льду он делает много работы, такой игрок нам нужен»

Алексей Жамнов высказался об игре новичка «Спартака» Уилла Биттена.

26-летний канадец набрал первые очки в Фонбет Чемпионате КХЛ в 5-м матче сезона – гол и передача в игре против «Торпедо» (4:2).

– Биттен забросил шайбу, какую роль в команде для него видите?

– Ему тяжело, новый стиль хоккея. Мы много разговариваем. Он пропустил тренировочный лагерь, но на льду он делает много работы.

Такой игрок нам нужен, надеюсь, будет играть еще лучше, – сказал главный тренер красно-белых.