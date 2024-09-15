«У СКА нет игры, просто люди отбывают номер. Ротенберг старается, но этого мало, надо уметь тренировать. Это не всем дано». Экс-игрок клуба Глазов о неудачах армейцев
«Армейцы повторяют ошибки прошлого сезона. Много новичков, постоянна смена людей, калейдоскоп на льду.
А нужно создать первое звено, второе, третье. Одни должны атаковать, другие – обороняться, третьи – утихомиривать, наводить порядок. Вот как сделал «Спартак»: там есть пятерки, команда, результат, стадион ломится от зрителей. И все довольны.
А уравниловки в хоккее не бывает. Нельзя взять сильных игроков, пусть даже из НХЛ, просто отправить их на площадку, сказать: «Играйте!» Такого не бывает!
Что мы видим? У СКА никакой игры – ни большинства, ни меньшинства, ничего нет. Просто выходят люди и отбывают номер. А они должны показывать свое мастерство.
Я даже не запомнил ни одного игрока из СКА, настолько они растворяются на льду. У «Спартака» есть Голдобин, Морозов, у ЦСКА – Абрамов, у «Локомотива» – Радулов. Их видно, они что-то умеют делать. В СКА никого не видно.
Тренер Роман Ротенберг старается, но старания мало, надо уметь тренировать. Это не всем дано. Я с удовольствием дал бы Роману Борисовичу несколько советов, и СКА заиграл бы в другой хоккей. Потому что у меня за этот клуб душа болит, там прошла часть моей карьеры», – сказал бывший игрок ЦСКА и СКА, трехкратный чемпион СССР.
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