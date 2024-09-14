Ротенберг опубликовал фото с Юрзиновым на тренировке СКА: «Вы посоветовали убрать примитив – так и сделаем. Спасибо за Ваши советы»
Роман Ротенберг выразил благодарность Владимиру Юрзинову за советы.
84-летний специалист занимает должность советника главного тренера петербуржской команды.
Роман Ротенберг опубликовал совместное фото с Юрзиновым и выразил ему благодарность за советы.
«Владимир Владимирович, спасибо Вам огромное за Ваши советы. Особенно сегодня, Вы посоветовали убрать примитив. Мы так и сделаем», – написал главный тренер СКА.
Фото: t.me/rotenberg81
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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