Ротенберг опубликовал фото с Юрзиновым на тренировке СКА: «Вы посоветовали убрать примитив – так и сделаем. Спасибо за Ваши советы»

Роман Ротенберг выразил благодарность Владимиру Юрзинову за советы.

84-летний специалист занимает должность советника главного тренера петербуржской команды.

Роман Ротенберг опубликовал совместное фото с Юрзиновым и выразил ему благодарность за советы.

«Владимир Владимирович, спасибо Вам огромное за Ваши советы. Особенно сегодня, Вы посоветовали убрать примитив. Мы так и сделаем», – написал главный тренер СКА .

Фото: t.me/rotenberg81