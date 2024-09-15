Николай Тимашов перешел в «Тамбов». Защитник провел 463 матча в КХЛ
Николай Тимашов перешел в «Тамбов».
30-летний защитник продолжит карьеру в клубе Всероссийской хоккейной лиги.
В прошлом сезоне Тимашов выступал за «Витязь». В его активе было 52 матча в Фонбет Чемпионате КХЛ и 5 (2+3) очков при полезности «минус 14» и среднем времени на льду 14:40.
Всего в лиге у игрока 463 матча (также он выступал за «Металлург», «Автомобилист», «Нефтехимик», «Северсталь» и «Сибирь») с учетом плей-офф и 86 (26+50) очков при общей полезности «минус 50».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: страница «Тамбова» в VK
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