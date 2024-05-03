«Витязь» объявил об уходе Уилсона, Попова и Тимашова

«Витязь» объявил об уходе Николая Тимашова, Виталия Попова и Скотта Уилсона.

Игроки покинули клуб по окончании срока контрактов.



30-летний защитник Николай Тимашов в прошлом сезоне набрал 5 (2+3) очков в 52 матчах регулярного чемпионата при полезности «-14».



31-летний нападающий Виталий Попов выступал за «Витязь» с сезона-2020/21. На его счету 4 (3+1) балла в 37 играх регулярного чемпионата-2023/24.



32-летний канадский форвард Скотт Уилсон провел два сезона в составе «Витязя». В прошедшем сезоне он набрал 30 (20+10) очков в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.