«Витязь» объявил об уходе Уилсона, Попова и Тимашова

Теги Витязь переходы КХЛ Виталий Попов Николай Тимашов Скотт Уилсон Хоккей

«Витязь» объявил об уходе Николая Тимашова, Виталия Попова и Скотта Уилсона.

Игроки покинули клуб по окончании срока контрактов.

30-летний защитник Николай Тимашов в прошлом сезоне набрал 5 (2+3) очков в 52 матчах регулярного чемпионата при полезности «-14».
 
31-летний нападающий Виталий Попов выступал за «Витязь» с сезона-2020/21. На его счету 4 (3+1) балла в 37 играх регулярного чемпионата-2023/24.
 
32-летний канадский форвард Скотт Уилсон провел два сезона в составе «Витязя». В прошедшем сезоне он набрал 30 (20+10) очков в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий