«Витязь» объявил об уходе Уилсона, Попова и Тимашова
«Витязь» объявил об уходе Николая Тимашова, Виталия Попова и Скотта Уилсона.
Игроки покинули клуб по окончании срока контрактов.
30-летний защитник Николай Тимашов в прошлом сезоне набрал 5 (2+3) очков в 52 матчах регулярного чемпионата при полезности «-14».
31-летний нападающий Виталий Попов выступал за «Витязь» с сезона-2020/21. На его счету 4 (3+1) балла в 37 играх регулярного чемпионата-2023/24.
32-летний канадский форвард Скотт Уилсон провел два сезона в составе «Витязя». В прошедшем сезоне он набрал 30 (20+10) очков в 38 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.