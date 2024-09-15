Зубов после 1:4 от «Трактора»: «Сочи» нужно улучшать игру по многим компонентам, включая большинство и завершение атак» 

Сергей Зубов оценил поражение «Сочи» от «Трактора» (1:4).

«К сожалению, мы не показали тот хоккей, на который рассчитывали, на который настраивали ребят. Конечно, нам нужно улучшать игру по многим компонентам, включая большинство.

В какие-то моменты матча мы могли зацепиться, но не использовали то, что нам позволил соперник. Где-то сами создали моменты, могли зацепиться. Вратарь соперника сыграл хорошо.

Будем работать, завершение атак – тоже компонент. Повторюсь, нам нужно улучшать нашу игру», – сказал главный тренер «Сочи ».