Директор по медиапроектам КХЛ Арташес Саркисян рассказал о планах на должности.

Он возглавил медианаправление в КХЛ в июне 2024-го.

«На мой взгляд, хоккей – это скрепа. Очень важный элемент, объединяющий людей в России. Это не измеряется ничем, это не вырастить искусственно – и это ощущается на аренах. Но, учитывая, что хоккей – сложный вид спорта, наша задача – трансформировать эту ценность, эту теплоту в вещи, которые понятны большему количеству людей.

Потенциал быть спортом номер 1 в России у хоккея есть. Но для этого нужно не сбросить кого-то, а верифицировать и зафиксировать то, что уже есть.

В новом сезоне будут новые проекты, новые шоу – мы щепетильны с учетом того, что получилось шоу «Хоккейный борт», сейчас готовится второй. Мы не готовы разбрасываться доверием аудитории, к тому же была задержка, связанная с тем, что ютуб покинул чат – нам нужно было понимать, что с этим сделать. Проекты наши будут выходить в ВК Видео.

Будет много и самого спорта, и документалистики, и юмора с развлечениями», – отметил Саркисян на Форуме Taneco-2024, который в Казани проводит хоккейный клуб «Ак Барс».

Напомним, Саркисян – один из основателей и многолетний ведущий Comedy Club, он работал в структуре «Матч ТВ» при запуске канала, а также занимался другими медиапроектами.