«Эдмонтон», «Флорида» и «Рейнджерс» – главные претенденты на Кубок Стэнли по версии The Score
«Эдмонтон», «Флорида» и «Рейнджерс» стали фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли.
Издание The Score выбрало 16 сильнейших клубов НХЛ и разделило их на четыре категории в зависимости от шансов команды на победу в Кубке Стэнли.
В группу с наибольшей вероятностью успеха в плей-офф вошли «Рейнджерс», «Эдмонтон» и «Флорида». «Колорадо» и «Даллас» попали во вторую категорию – сильные команды с незначительными проблемами.
В третью группу вошли «Каролина», «Нью-Джерси», «Нэшвилл» и «Торонто». Клубами, имеющими невысокую вероятность победы, названы «Бостон», «Айлендерс», «Лос-Анджелес», «Тампа-Бэй», «Ванкувер», «Вегас» и «Виннипег».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Score
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