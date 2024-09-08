«Эдмонтон», «Флорида» и «Рейнджерс» – главные претенденты на Кубок Стэнли по версии The Score

«Эдмонтон», «Флорида» и «Рейнджерс» стали фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли.

Издание The Score выбрало 16 сильнейших клубов НХЛ и разделило их на четыре категории в зависимости от шансов команды на победу в Кубке Стэнли.

В группу с наибольшей вероятностью успеха в плей-офф вошли «Рейнджерс», «Эдмонтон » и «Флорида ». «Колорадо» и «Даллас » попали во вторую категорию – сильные команды с незначительными проблемами.

В третью группу вошли «Каролина », «Нью-Джерси», «Нэшвилл» и «Торонто ». Клубами, имеющими невысокую вероятность победы, названы «Бостон», «Айлендерс», «Лос-Анджелес», «Тампа-Бэй », «Ванкувер», «Вегас » и «Виннипег».