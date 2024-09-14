«Химик» из ВХЛ построит стадион на 5,5 тысячи зрителей: «Будет готов через 3-4 года, строительство может начаться в следующем году»

«Химик» из ВХЛ построит стадион на 5,5 тысячи зрителей.

Сейчас команда из Воскресенска, которая является фарм-клубом «Спартака », играет на арене вместимостью 3 229 зрителей.

«Есть одобрение правительства Московской области, выделен бюджет. Стадион должен быть вместимостью на 5-5,5 тысячи человек. Рассматривается проект арены, а потом будем дальше двигаться.

По графику хотелось бы, чтобы он появился пораньше. Будет готов через три-четыре года, строительство может начаться уже в следующем году», – заявил президент Федерации хоккея Московской области Валерий Каменский .