«Химик» из ВХЛ построит стадион на 5,5 тысячи зрителей: «Будет готов через 3-4 года, строительство может начаться в следующем году»
«Химик» из ВХЛ построит стадион на 5,5 тысячи зрителей.
Сейчас команда из Воскресенска, которая является фарм-клубом «Спартака», играет на арене вместимостью 3 229 зрителей.
«Есть одобрение правительства Московской области, выделен бюджет. Стадион должен быть вместимостью на 5-5,5 тысячи человек. Рассматривается проект арены, а потом будем дальше двигаться.
По графику хотелось бы, чтобы он появился пораньше. Будет готов через три-четыре года, строительство может начаться уже в следующем году», – заявил президент Федерации хоккея Московской области Валерий Каменский.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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