Симмондс стал консультантом «Филадельфии» по хоккейным операциям и послом клуба. Он отыграл 8 сезонов за команду
Уэйн Симмондс стал консультантом «Филадельфии» по хоккейным операциям.
Также он будет выполнять роль посла клуба по связям с общественностью.
В этом году 36-летний канадец завершил карьеру после 15 сезонов в НХЛ, из которых 8 отыграл за «Флайерс».
В играх регулярных чемпионатов лиги Симмондс провел 1037 матчей и набрал 526 (263+263) очков.
Он также выступал за «Лос-Анджелес», «Нэшвилл», «Нью-Джерси», «Баффало» и «Торонто».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Филадельфии»
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