Симмондс стал консультантом «Филадельфии» по хоккейным операциям и послом клуба. Он отыграл 8 сезонов за команду

Уэйн Симмондс стал консультантом «Филадельфии» по хоккейным операциям.

Также он будет выполнять роль посла клуба по связям с общественностью.

В этом году 36-летний канадец завершил карьеру после 15 сезонов в НХЛ , из которых 8 отыграл за «Флайерс».

В играх регулярных чемпионатов лиги Симмондс провел 1037 матчей и набрал 526 (263+263) очков.

Он также выступал за «Лос-Анджелес», «Нэшвилл», «Нью-Джерси», «Баффало» и «Торонто».