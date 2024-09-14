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  • Юрзинов о старте СКА: «Самая большая ошибка в хоккее – делать выводы уже в сентябре. Задача команды – выйти на полную мощность ближе к плей-офф» 
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Юрзинов о старте СКА: «Самая большая ошибка в хоккее – делать выводы уже в сентябре. Задача команды – выйти на полную мощность ближе к плей-офф» 

Владимир Юрзинов оценил старт СКА в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– После четырех матчей на счету СКА три балла, ниже на Западе по потерянным очкам только родное для вас «Динамо». Журналисты возбуждены, а тренеры?

– Знаете, в клубном и национальном хоккее у меня есть кое-какой стаж – примерно в полвека (улыбается). Могу сказать, что самая большая ошибка в хоккее – делать категоричные выводы уже в сентябре. К сожалению, в последние годы эта ошибка становится популярной.

– Тогда ваша оценка ситуации.

– Сегодня в нашем хоккее существует – нет, не анархия, а полная свобода выбора плана предсезонной подготовки. Не будем сейчас обсуждать, идет ли это на пользу нашему хоккею и нашей молодежи, ее развитию. Но факт в том, что эта подготовка сжата до одного месяца – августа, и есть команды, которые проводят его в основном на льду, освободив себя от беговых нагрузок, зала и так далее.

В СКА план предсезонной подготовки составлен по-другому, многие моменты взяты из лучших советских методик. Ведь задача команды – на фоне больших летних нагрузок спокойно войти в осеннюю часть чемпионата и выйти на полную мощность ближе к главным матчам сезона, к плей-офф.

В своей скромной хоккейной биографии такие сентябри, когда ноги еще тяжелые, видел много раз. Видел много раз и команды, которые в августе немного потренировались, в сентябре на легких ногах бежали, а зимой останавливались. Относитесь к этому спокойно, с пониманием.

– То, что СКА под нагрузками – главная причина тяжелого старта?

– Это не единственная причина. В СКА много новых игроков – и именитых, и молодых, делающих свои первые шаги. Это хорошее сочетание, но его нужно притереть, наиграть. Интересный процесс, требующий времени.

Еще один фактор – разнородное состояние игроков. Например, в обороне после травм буквально вчера вернулись в строй лидеры – Никишин и Педан. Когда ты не играешь полгода, с первой же игры на свой пик не выйдешь – и это показал матч с «Трактором» (0:3). Но команда прекрасно знает, что эти лидеры с каждой игрой будут набирать ход, – сказал заслуженный тренер СССР, консультант тренерского штаба СКА.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Russia-hockey.ru
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