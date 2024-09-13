Быков о противостоянии «Салавата» и «Автомобилиста»: «Это уже дерби, выиграть очень престижно. Дает дополнительный стимул, в конкуренции происходит развитие, а молодежь может расти»

Вячеслав Быков высказался о противостоянии между «Салаватом» и «Автомобилистом».

– Что думаете о противостоянии между «Салаватом» и «Автомобилистом»?

– Я думаю, это такое уже хорошее дерби между двумя командами в этой зоне, в этой конференции. Очень престижно выиграть персонально эти встречи между собой.

Ну и это дает дополнительный стимул, чтобы в конференции быть выше. Я считаю, это хорошо, когда есть две такие сильные команды и возможности для прогресса ребят, которые там находятся.

Только в хорошей конкуренции может происходить развитие, эволюция команды, а молодежь может расти, – сказал бывший главный тренер «Салавата », СКА и сборной России.