Быков о противостоянии «Салавата» и «Автомобилиста»: «Это уже дерби, выиграть очень престижно. Дает дополнительный стимул, в конкуренции происходит развитие, а молодежь может расти»
Вячеслав Быков высказался о противостоянии между «Салаватом» и «Автомобилистом».
– Что думаете о противостоянии между «Салаватом» и «Автомобилистом»?
– Я думаю, это такое уже хорошее дерби между двумя командами в этой зоне, в этой конференции. Очень престижно выиграть персонально эти встречи между собой.
Ну и это дает дополнительный стимул, чтобы в конференции быть выше. Я считаю, это хорошо, когда есть две такие сильные команды и возможности для прогресса ребят, которые там находятся.
Только в хорошей конкуренции может происходить развитие, эволюция команды, а молодежь может расти, – сказал бывший главный тренер «Салавата», СКА и сборной России.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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