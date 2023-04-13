Пол зарплат поднимется до 405 млн рублей в следующем сезоне КХЛ. Еще через год – до 450 млн

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг Сибирь ЦСКА Локомотив Северсталь Лада Нефтехимик СКА Витязь Трактор Амур Автомобилист Торпедо Алексей Морозов Динамо Минск КХЛ Барыс Динамо Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар Чемпионат.com потолок зарплат Хоккей

До 405 миллионов рублей поднимется пол зарплат в КХЛ.

Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

Такую минимальную сумму должны потратить клубы лиги на зарплаты хоккеистов в следующем сезоне. Напомним, в этом сезоне пол зарплат был установлен на отметке 315 млн рублей.

«Пол зарплат поднимается до 405 млн рублей. Через сезон – до 450 млн», – сказал Морозов.

Верхняя планка потолка зарплат составляет 900 миллионов рублей.

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дима Миронов
лучше бы и потолок уменьшили
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FaithDevotion
Хоть что-то хорошее. Шаг правильный, считаю
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий