Пол зарплат поднимется до 405 млн рублей в следующем сезоне КХЛ. Еще через год – до 450 млн

До 405 миллионов рублей поднимется пол зарплат в КХЛ.

Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

Такую минимальную сумму должны потратить клубы лиги на зарплаты хоккеистов в следующем сезоне. Напомним, в этом сезоне пол зарплат был установлен на отметке 315 млн рублей.

«Пол зарплат поднимается до 405 млн рублей. Через сезон – до 450 млн», – сказал Морозов.

Верхняя планка потолка зарплат составляет 900 миллионов рублей.