Пол зарплат поднимется до 405 млн рублей в следующем сезоне КХЛ. Еще через год – до 450 млн
До 405 миллионов рублей поднимется пол зарплат в КХЛ.
Об этом сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.
Такую минимальную сумму должны потратить клубы лиги на зарплаты хоккеистов в следующем сезоне. Напомним, в этом сезоне пол зарплат был установлен на отметке 315 млн рублей.
«Пол зарплат поднимается до 405 млн рублей. Через сезон – до 450 млн», – сказал Морозов.
Верхняя планка потолка зарплат составляет 900 миллионов рублей.
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