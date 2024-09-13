Быков о молодых игроках в СКА: «Это проблема клуба, нужно давать практику. Задача не просто собрать лучшую молодежь и держать у себя, лишь бы у соперников не было»

Вячеслав Быков поделился мнением о проблемах молодых хоккеистов в СКА.

– В системе СКА большое количество перспективной молодежи, но кажется, что им не особо находится место в составе. Что думаете об этом?

– Это, я думаю, скорее задача для СКА . Большая работа должна проводиться в структуре клуба из Санкт-Петербурга.

Потому что конкуренция дает возможности для роста, но если СКА не может переварить всех, значит, нужно давать возможность этим молодым перспективным игрокам расти – или в фарм-клубе, или искать возможность их устраивать в другие команды. Чтобы они росли.

Задача ведь не просто собрать лучшую перспективную молодежь и держать у себя, лишь бы у соперников не было, а у нас было. Ну а чего они будут сидеть?

Это уже проблема СКА. Потому что одно дело – перспективную молодежь приобрести и привлечь в клуб, а другое – нужно давать им практику, – сказал бывший главный тренер СКА Вячеслав Быков .