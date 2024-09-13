Кадейкин о проблемах с центрами в России: «Мое поколение выросло на Харламове. В пример ставили создающих красивый хоккей, а правильная игра ценилась меньше»

Александр Кадейкин поделился мнением о проблемах с центрфорвардами в России.

– Почему в России центр с хорошей оборонительной игрой – крайне дефицитное амплуа?

– Надо брать на себя ответственность для таких рассуждений. Наша школа подразумевает более красивый, комбинационный хоккей, игру в атаку.

Мое поколение выросло на [Валерии] Харламове , в пример всегда ставились игроки, которые могут что-то придумать, нестандартно играют с шайбой, создают красивый хоккей.

Возможно, из-за этого все стремились красиво играть, а правильная игра по заданию ценилась меньше. Это мое предположение, не берусь давать четкие оценки.

– Как бы вы могли улучшить подготовку центрфорвардов в России? Все признают, что это проблемная позиция.

– Чтобы что-то менять, надо понимать, как работают школы. Сейчас центры появляются, есть молодые ребята. В первую команду крайнего форварда намного легче завести – у них меньше обязанностей в обороне, пусть даже в современном хоккее на них навешивают оборонительную работу.

Возможно, тренеры не так доверяют молодым центрам, чтобы сразу заводить их в состав. Недаром в НХЛ центральные форварды заходят в лигу, начиная играть с края, – сказал форвард «Трактора » Александр Кадейкин .