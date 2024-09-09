Кадейкин после 1:2 с «Салаватом»: «Приятно вернуться в Уфу, теплая атмосфера. Немножко непривычно в гостевой раздевалке, но жизнь идет вперед»

Александр Кадейкин высказался о поражении «Трактора» от «Салавата» (1:2 Б)

30-летний нападающий челябинцев выступал за уфимский клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2018 по 2023 годы.

– Понятно, что поражение. Естественно, полного удовлетворения нет. Но, в принципе, со второго периода зацепились за свою игру, поймали игру, да и «Салават » такой хороший соперник. Отличная проверка на прочность в игре против достойного соперника, проверить, как у нас работают некоторые вещи.

– Вы первый раз играете на уфимском льду против команды хозяев [после ухода из «Салавата»], какие эмоции после выхода на лед?

– Приятно вернуться в Уфу. Вчера в отеле встретились с друзьями, поэтому, конечно, теплая атмосфера, теплые воспоминания. Немножко непривычно в гостевой раздевалке, но что же, жизнь двигается вперед, такие вещи происходят, – сказал Кадейкин .