Кадейкин после 1:2 с «Салаватом»: «Приятно вернуться в Уфу, теплая атмосфера. Немножко непривычно в гостевой раздевалке, но жизнь идет вперед»
30-летний нападающий челябинцев выступал за уфимский клуб в Фонбет Чемпионате КХЛ с 2018 по 2023 годы.
– Понятно, что поражение. Естественно, полного удовлетворения нет. Но, в принципе, со второго периода зацепились за свою игру, поймали игру, да и «Салават» такой хороший соперник. Отличная проверка на прочность в игре против достойного соперника, проверить, как у нас работают некоторые вещи.
– Вы первый раз играете на уфимском льду против команды хозяев [после ухода из «Салавата»], какие эмоции после выхода на лед?
– Приятно вернуться в Уфу. Вчера в отеле встретились с друзьями, поэтому, конечно, теплая атмосфера, теплые воспоминания. Немножко непривычно в гостевой раздевалке, но что же, жизнь двигается вперед, такие вещи происходят, – сказал Кадейкин.
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