Кравец о 2:6 от «Локомотива»: «Куньлунь» убил себя удалениями, отнял эмоции. С этим будем бороться» 

Михаил Кравец оценил поражение «Куньлуня» от «Локомотива» (2:6).

«К сожалению, опять наступаем на те же грабли. Я имею в виду большое количество неоправданных удалений. В первом периоде – хорошее начало, но пропустили гол – ничего страшного.

Во втором периоде также перевели игру в зону соперника, вратарь отлично у них сыграл, было несколько моментов. Затем удаляемся, несколько раз оставляем команду втроем. Это неправильно. С этим будем бороться. Ребята, кто играл в меньшинстве, достойно отыграли. Была хорошая работа, когда выстояли втроем.

В третьем периоде не сдались, сыграли вничью, но было поздновато. Нужно убирать удаления против таких команд. Когда мы играли в атаку, получали удаления. Когда ты играешь «4 на 5» или «3 на 5», невозможно атаковать. Одни ребята сидят на скамейке, другие устают. Мы удалениями себя убили, отняли эмоции», – сказал главный тренер «Куньлуня ».