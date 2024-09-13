Кравец о 2:6 от «Локомотива»: «Куньлунь» убил себя удалениями, отнял эмоции. С этим будем бороться»
«К сожалению, опять наступаем на те же грабли. Я имею в виду большое количество неоправданных удалений. В первом периоде – хорошее начало, но пропустили гол – ничего страшного.
Во втором периоде также перевели игру в зону соперника, вратарь отлично у них сыграл, было несколько моментов. Затем удаляемся, несколько раз оставляем команду втроем. Это неправильно. С этим будем бороться. Ребята, кто играл в меньшинстве, достойно отыграли. Была хорошая работа, когда выстояли втроем.
В третьем периоде не сдались, сыграли вничью, но было поздновато. Нужно убирать удаления против таких команд. Когда мы играли в атаку, получали удаления. Когда ты играешь «4 на 5» или «3 на 5», невозможно атаковать. Одни ребята сидят на скамейке, другие устают. Мы удалениями себя убили, отняли эмоции», – сказал главный тренер «Куньлуня».
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