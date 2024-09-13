Епанчинцев о 5:2 с «Северсталью»: «Не лучший матч «Сибири» по качеству. Делали акцент на простой игре, особенно в своей зоне» 

Вадим Епанчинцев оценил победу над «Северсталью» (5:2).

«Сибирь » выиграла первый матч в Фонбет Чемпионате КХЛ, ранее было три поражения подряд.

«Непростой матч. Знали сильные стороны соперника. Команда, которая много атакует, много прессингует в чужой зоне.

Сыграли, наверное, не лучший свой матч по качеству игры. На этом делали акцент – на простой игре, особенно в своей зоне. Нивелировать свои ошибки, нивелировать сильные стороны соперника. Я думаю, нам это сегодня удалось.

Забили голы, кроме игры в неравных составах, с контратак. Хорошие голы. Победили, потому что, наверное, психологическое состояние в прошлых матчах, и при хорошей игре где-то не хватало на весь матч концентрации. Совершали нелепые ошибки, и как следствие – поражение.

Думаю, сегодня были ошибки, но наш вратарь держал нас в игре, и сегодня мы заслуженно победили», – сказал главный тренер «Сибири».