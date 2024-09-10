Епанчинцев про 2:8 от ЦСКА: «Вратари не выручили, лидеры не ведут «Сибирь» за собой. Два периода была хорошая игра. Через это надо пройти»

Вадим Епанчинцев.

«Сибирь » уступила со счетом 2:8 в матче Фонбет чемпионата КХЛ .

«Игра длится 60 минут, а у нас получились два периода. Череда ненужных ошибок привела к тому, что мы развалились в третьем периоде.

Можно сказать, что где-то полевые игроки не выручили, где-то оба вратаря. Но через это нужно пройти.

Прекрасно понимаем, что на лидерах ответственность больше, они не ведут за собой команду, не хватает их забитых голов. Каждый соперник подстраивается под них. Нужно сыграть проще, по канонам хоккея, через бросок. Но пока не идет. Надеемся на них, знаем их уровень, они могут играть намного лучше.

Что касается положительных моментов, как я уже отметил, два периода была хорошая игра, было хорошее движение. Правильно играли без шайбы, кроме момента, когда соперник вышел «2 в 1» и забил гол.

Позитивный момент, что наконец-то забили гол, забил капитан.

Да, ребята хотели играть правильно по заданию, но в третьем периоде не вышло.

Как я уже сказал в раздевалке, нужно сделать из этого правильные выводы. Через это надо пройти», – сказал главный тренер «Сибири» Вадим Епанчинцев .