У «Сибири» первая победа в сезоне КХЛ – над «Северсталью». Ранее новосибирцы проиграли 3 матча подряд
«Сибирь» обыграла «Северсталь» (5:2) в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Таким образом, команда под руководством Вадима Епачинцева одержала первую победу в сезоне.
Ранее «Сибирь» проиграла 3 матча подряд.
У «Северстали» 2 победы и 2 поражения в четырех матчах нынешнего сезона КХЛ.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Спортс’‘
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