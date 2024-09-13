Роман Ротенберг: «Нет задачи стать чемпионами в сентябре. У СКА другая система подготовки. Ребята приехали из НХЛ, нужно время. Надо дать им кайфануть от хоккея»
Петербургский клуб проиграл «Трактору» со счетом 0:3. Ранее СКА потерпел поражения от «Локомотива» и «Металлурга» и обыграл «Ладу».
«По-разному команды готовятся, у нас нет задачи стать чемпионами в сентябре. Мы два года назад выиграли много игр подряд в начале сезона. Будем работать по нарастающей.
Посмотрите на турнирную таблицу, есть команды, которые выбирают вариант выиграть все матчи в сентябре. Такая подготовка, это их право, мы это тоже уважаем. У нас другая система подготовки.
Огромное желание, самоотдача есть у ребят. Да, тактически мы должны лучше выполнять игровое задание, но у нас новая команда, ребята приехали из НХЛ, нужно дать время. Прошу, чтобы все набрались терпения.
Нужно дать им кайфануть от хоккея, потому что не заслуживают они, чтобы о них говорили плохо. Мы понимаем нашу ответственность, мы работаем, чтобы выиграть чемпионат – Кубок Континента и Кубок Гагарина. Все впереди.
Мы согласны, что нужно лучше играть, но мы не согласны с поражениями. Мы не имеем права проигрывать в Ледовом ни одной игры», – сказал главный тренер СКА.
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