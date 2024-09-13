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  • Роман Ротенберг: «Нет задачи стать чемпионами в сентябре. У СКА другая система подготовки. Ребята приехали из НХЛ, нужно время. Надо дать им кайфануть от хоккея»
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Роман Ротенберг: «Нет задачи стать чемпионами в сентябре. У СКА другая система подготовки. Ребята приехали из НХЛ, нужно время. Надо дать им кайфануть от хоккея»

Роман Ротенберг оценил игру СКА на старте сезона Фонбет чемпионата КХЛ.

Петербургский клуб проиграл «Трактору» со счетом 0:3. Ранее СКА потерпел поражения от «Локомотива» и «Металлурга» и обыграл «Ладу». 

«По-разному команды готовятся, у нас нет задачи стать чемпионами в сентябре. Мы два года назад выиграли много игр подряд в начале сезона. Будем работать по нарастающей.

Посмотрите на турнирную таблицу, есть команды, которые выбирают вариант выиграть все матчи в сентябре. Такая подготовка, это их право, мы это тоже уважаем. У нас другая система подготовки.

Огромное желание, самоотдача есть у ребят. Да, тактически мы должны лучше выполнять игровое задание, но у нас новая команда, ребята приехали из НХЛ, нужно дать время. Прошу, чтобы все набрались терпения.

Нужно дать им кайфануть от хоккея, потому что не заслуживают они, чтобы о них говорили плохо. Мы понимаем нашу ответственность, мы работаем, чтобы выиграть чемпионат – Кубок Континента и Кубок Гагарина. Все впереди.

Мы согласны, что нужно лучше играть, но мы не согласны с поражениями. Мы не имеем права проигрывать в Ледовом ни одной игры», – сказал главный тренер СКА. 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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