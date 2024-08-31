Иван Демидов: «Моя мечта – играть в НХЛ, все для этого сделаю, ничто меня не остановит»
Иван Демидов заявил, что приложит все усилия, чтобы играть в НХЛ
«Монреаль» выбрал 18-летнего российского форварда под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг, говоря о развитии Демидова, заявил, что «нет смысла ехать в четвертое звено «Монреаля» или вообще в АХЛ, где могут сломать руки‑ноги. Это жесткая лига».
– Роман Ротенберг говорил, что не видит смысла для тебя ехать играть в НХЛ не в первое звено.
– Моя мечта – играть в НХЛ. Я все для этого сделаю. Меня ничего не остановит.
– То есть начать в АХЛ, как Кучеров, например, готов, если понадобится?
– Да. Я не из тех, кто чурается такой работы, – заявил форвард СКА Иван Демидов.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Чемпионат»
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