Иван Демидов: «Моя мечта – играть в НХЛ, все для этого сделаю, ничто меня не остановит»

Иван Демидов заявил, что приложит все усилия, чтобы играть в НХЛ

«Монреаль» выбрал 18-летнего российского форварда под общим пятым номером на драфте НХЛ-2024.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг, говоря о развитии Демидова, заявил , что «нет смысла ехать в четвертое звено «Монреаля » или вообще в АХЛ , где могут сломать руки‑ноги. Это жесткая лига».

– Роман Ротенберг говорил, что не видит смысла для тебя ехать играть в НХЛ не в первое звено.

– Моя мечта – играть в НХЛ. Я все для этого сделаю. Меня ничего не остановит.

– То есть начать в АХЛ, как Кучеров, например, готов, если понадобится?

– Да. Я не из тех, кто чурается такой работы, – заявил форвард СКА Иван Демидов.