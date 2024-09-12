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  • Ларионов о 4:3 с ЦСКА: «Ключевые моменты – игра Бочарова и то, что «Торпедо» выстояло 3 на 5. Знали, что есть внутренний резерв, сумели вытащить матч и победить в овертайме»
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Ларионов о 4:3 с ЦСКА: «Ключевые моменты – игра Бочарова и то, что «Торпедо» выстояло 3 на 5. Знали, что есть внутренний резерв, сумели вытащить матч и победить в овертайме»

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги игры с ЦСКА.

Нижегородцы выиграли матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 4:3, отыгравшись с 1:3 в третьем периоде и переведя встречу в овертайм. 

– Надеюсь, вы получили заряд эмоций от игры. Игра была не самой простой с нашей стороны, но радует, что ребята поверили друг в друга. Хочется сказать спасибо ЦСКА, они хорошо играли. Рады, что мы сумели вытащить матч и победить в овертайме.

– Что вы сказали ребятам после второго периода?

– Рост команды происходит вопреки всем сценариям. Сказал им, что опускать руки, голову, искать оправдания не в нашем стиле, впереди еще 20 минут. Ключевые моменты – игра Бочарова и то, что мы выстояли в ситуации три на пять. Спасибо нашим болельщикам.

– В ментальном плане эта победа поможет становлению команды?

– Вся обстановка после матча радует, она говорит о том, что мы движемся в правильном направлении. Сегодня забили те, кто не забрасывал в новом сезоне. Крики в раздевалке – это эмоции.

Такие матчи вселяют силы в каждого игрока. Радует, что коллектив празднует все вместе. Каждый игрок важен для нас. Любой момент, вложенный в эту игру – это заслуга хоккеистов.

– На Кубке мэра вы играли против ЦСКА и тоже проигрывали 1:3

– Тот матч был товарищеским. Мы посмотрели повтор, пересмотрели их матч с «Сибирью», «Спартаком». Не так просто, когда ты приезжаешь сюда к команде с горящими глазами. Мы проигрывали по игре, моментам.

Второй период был не самым лучшим в нашем исполнении. Мы знали, что у нас есть внутренний резерв, хоккеисты, в которых мы верим. За счет этого мы и перевернули игру, – сказал Ларионов

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoЦСКА
logoТорпедо
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
logoИван Бочаров
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