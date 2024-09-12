Кэмпфер о «Тракторе»: «Сделаем все, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Этого в истории клуба еще не случалось»

Стивен Кэмпфер высказался о желании выиграть Кубок Гагарина.

«Посмотрите на Челябинск, клуб был основан в 1947-м, посмотрите на историю команды и именитых игроков, посмотрите на болельщиков. Вывод напрашивается сам собой – сила в том, что хоккей объединяет людей.

Конечно, мы хотим выиграть Кубок Гагарина, потому что этого в истории клуба еще не случалось. Мы хотим победить. Болельщики и город этого заслуживают. Мы сделаем все возможное, чтобы привезти трофей в Челябинск», – сказал защитник «Трактора » Стивен Кэмпфер .