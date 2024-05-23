Панин о криках фанатов «Трактора»: «Крыса – тот, кто делает что-то исподтишка. Я не делал. На 3-й игре серии понял, что я самый популярный человек в Челябинске. Мне столько внимания уделили!»

Теги Салават Юлаев Трактор болельщики драки Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Григорий Панин высказался о том, что болельщики «Трактора» называли его крысой.

«Салават Юлаев» проиграл «Трактору» (2-4) в серии первого раунда Кубка Гагарина-2024.

– В Челябинске с трибун кричали: «Панин – крыса». Вас это заводило?

– Я не слышал. И даже если бы услышал, то у меня бы это вызвало улыбку. На третьей игре серии, это был первый матч в Челябинске, понял, что на данный период времени я самый популярный человек в городе. Мне столько внимания уделили!

Крыса – это тот, кто делает что-то исподтишка. Но я ничего исподтишка не делал. Понимаю, что это болельщики, игры плей-офф, это самое классное время для всех.

– Много угроз от челябинских фанатов прилетало?

– Да какие угрозы?

– Если открыть комментарии в интернете, то там просто ад, чего вам только не желали.

– Я не читал комментарии. Если что-то и желали, то повторюсь, в плей-офф эмоции как оголенный провод. И у меня, и у игроков команды соперника, и у болельщиков.

Кто-то таким образом заземляется после тяжелого рабочего дня или отвлекается от семейных проблем. Классно, что существуют такие виды спорта, как хоккей, где можно выплеснуть эмоции.

– Получается, вы стали причиной того, что матчи между «Салаватом» и «Трактором» это уже дерби. Тот случай с Седлаком два года назад, а теперь еще большое количество драк. Понимаете свою значимую роль?

– Наверное, да, я тот игрок, которому не плевать на результат, который рубится за свой клуб, за своих пацанов, хочет выиграть.

В любом случае это положительно сказывается на лиге, на двух клубах – растет число комментариев, больше просмотров. И болельщики более пристально следят за матчами: «Так, сегодня «Салават» – «Трактор» играют, Панин будет с кем-то зарубаться». Это же хорошо!

– Игроки «Трактора» вас провоцировали?

– Никто меня не провоцировал, я просто играл жестко и по правилам. Какому игроку понравится, когда против него всегда жестко играют, когда в каждом моменте жестко, – сказал капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин.

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10 комментариев
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Очень адекватно ответил на оскорбления по мужски и мудро , конечно же это все эмоции плей офф итд,в лицо думаю оставшись один на один те кто это кричал с ним мало кто сказал и пояснил бы за эти слова100%такие только в сети герои или на трибунах в толпе
+3
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+2
Ответ TalentHead
Самый известный момент карьеры по которому будут помнить - когда тебя вырубают с одного удара. Мало приятного, наверное.
Да отлетел технично.
+2
-1
+1
Ответ TalentHead
Самый известный момент карьеры по которому будут помнить - когда тебя вырубают с одного удара. Мало приятного, наверное.
Исподтишка любого вырубить можно когда тем более оппонент не скинул краги
+1
-1
0
Ответ TalentHead
Самый известный момент карьеры по которому будут помнить - когда тебя вырубают с одного удара. Мало приятного, наверное.
Таким ударом можно вырубить, наверное, и Тайсона, если он будет стоять с опущенными руками в крагах). В данном случае, Панин все разложил верно. Но это не меняет моего субъективного мнения, что Панин должен доигрывать контракт только как игрок ротации
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Ответ TalentHead
Самый известный момент карьеры по которому будут помнить - когда тебя вырубают с одного удара. Мало приятного, наверное.
ему судья сказал "Лежи"!!! он исполнил
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Ответ Алексей Тор
Да отлетел технично.
а я верю про судью! тафгай ударил в визор, там невозможно нокаут получить...
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Ответ sd4fmwrvz8
Исподтишка любого вырубить можно когда тем более оппонент не скинул краги
вы все такие там, ты само это!!! башкирия патаму что
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