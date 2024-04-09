Губернатор Челябинской области о «Тракторе»: «Оцениваю сезон как достаточно успешный. Но надо двигаться дальше, работать над достижением главной цели»

Губернатор Челябинской области оценил выступление «Трактора» в сезоне-2023/24.

Клуб проиграл «Локомотиву» в полуфинальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (0-4).

«Встретился сегодня с хоккеистами, тренерским штабом и руководством хоккейного клуба « ». От лица болельщиков поблагодарил ребят за сезон, яркую игру и самоотдачу. Поздравил с бронзовыми медалями.

Чемпионат складывался непросто. По ходу сезона была смена тренера. Но команда смогла сплотиться, в итоге найти свою игру, показать красивый эмоциональный хоккей. Это дало результат в плей-офф в сериях с «Салаватом Юлаевым» и «Динамо».

Отдельно отмечу поддержку болельщиков. Неизменно полные трибуны, огромный зрительский интерес. А самое главное – невероятные эмоции, которые передавались команде. И команда радовала нас своей игрой.

В целом, учитывая все сложности по ходу сезона, оцениваю его для «Трактора» как достаточно успешный. Но надо двигаться дальше, работать над достижением главной цели. На этом команда и сосредоточится в новом сезоне», – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.