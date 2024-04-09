Губернатор Челябинской области о «Тракторе»: «Оцениваю сезон как достаточно успешный. Но надо двигаться дальше, работать над достижением главной цели»

Теги Трактор болельщики Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Политика Матч ТВ Алексей Текслер Хоккей

Губернатор Челябинской области оценил выступление «Трактора» в сезоне-2023/24.

Клуб проиграл «Локомотиву» в полуфинальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (0-4).

«Встретился сегодня с хоккеистами, тренерским штабом и руководством хоккейного клуба «Трактор». От лица болельщиков поблагодарил ребят за сезон, яркую игру и самоотдачу. Поздравил с бронзовыми медалями.

Чемпионат складывался непросто. По ходу сезона была смена тренера. Но команда смогла сплотиться, в итоге найти свою игру, показать красивый эмоциональный хоккей. Это дало результат в плей-офф в сериях с «Салаватом Юлаевым» и «Динамо».

Отдельно отмечу поддержку болельщиков. Неизменно полные трибуны, огромный зрительский интерес. А самое главное – невероятные эмоции, которые передавались команде. И команда радовала нас своей игрой.

В целом, учитывая все сложности по ходу сезона, оцениваю его для «Трактора» как достаточно успешный. Но надо двигаться дальше, работать над достижением главной цели. На этом команда и сосредоточится в новом сезоне», – сказал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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