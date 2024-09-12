Кэмпфер на вопрос о том, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки: «41 гол? Два сезона»
Стивен Кэмпфер считает, что Александр Овечкин побьет рекорд Уэйна Гретцки.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с 853 заброшенными шайбами, уступая только Гретцки (894).
«41 гол? Два сезона. У него контракт до 2026 года? Да, два сезона», – сказал американский защитник «Трактора» Стивен Кэмпфер.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
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