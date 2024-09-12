Потапов о разводе Вовченко: «Разговор, что если не отдашь квартиру и машину, то я это в СМИ выпущу, попал Даниилу в голову и он получил травму. Не исключаю, что было так»

Алексей Потапов высказался о разводе Даниила Вовченко.

Ранее жена форварда «Металлурга » Яна Вовченко записала несколько обращений в соцсетях. Девушка обвинила игрока в изменах, а также заявила о нежелании хоккеиста делать имущество.

«Знаю, что некоторые девочки даже выслеживают. Приезжает команда в какой-то город, и я уверяю, что в лобби или в ресторане, где кушает команда, уже...

Травма, которая сейчас произошла, что сейчас вылилось – это пик. А разговор о том, что если ты мне сейчас что-то не отдашь, я не знаю, но допускаю, если ты мне не отдашь квартиру, машину, то я это все в СМИ выпущу.

Уверен, что Даниилу это попало в голову, вследствие чего он получает травму. Возможно, это было так, не исключаю», – сказал бывший форвард клубов Фонбет Чемпионата КХЛ Алексей Потапов .